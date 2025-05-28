Сергунина анонсировала программу ВДНХ ко Дню защиты детей

В рамках проекта «Лето в Москве» по всей столице будут организованы мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Одним из главных мест празднования станет ВДНХ.

© Вечерняя Москва

31 мая и 1 июня здесь пройдут творческие и инженерные мастер-классы, концерты, театральные постановки, квесты, спортивные соревнования и квизы, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

— Программу на ВДНХ дополнит сразу несколько семейных фестивалей. Юные посетители встретятся с героями России, посмотрят мультфильмы, сделают подарки для близких своими руками и познакомятся с современными профессиями, — поделилась она.

1 июня в 10:00 и 14:00 для детей и их родителей будут проведены экскурсии по экспозиции Третьяковской галереи на ВДНХ. После экскурсий желающие смогут создать макет павильона №1 «Центральный» из плотного картона, где расположена выставка. На мастер-классах в 12:00 и 16:00 дети смогут сделать диораму, вдохновленную одним из панно художника Бориса Щербакова, оригинал которого также представлен на выставке.

В 13:00 и 15:00 жителей и гостей столицы ждут обзорные экскурсии в центре «Космонавтика и авиация», где они узнают о конструкции ракеты, составе пищи для космонавтов и необходимости занятий спортом в условиях невесомости.

Также запланированы занятия в мастерской инженерного творчества «Кулибин Про». В 12:00, 14:00 и 16:00 участники смогут создать фигурки своих любимых мультперсонажей с помощью 3D-ручки, а в 13:00 и 15:00 — собрать простые электрические цепи. В 17:00 ребята смогут поиграть в теннис в VR-шлеме.

Музей кино приглашает на просмотр советских анимационных фильмов. С 14:00 здесь начнутся показы таких лент, как «Дудочка и кувшинчик», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Зеркальце» и «Чуня».

Праздничная программа также подготовлена в мультимедийном центре «Союзмультпарк», где состоятся музыкальные викторины «Угадай мелодию с трех нот», танцевальные конкурсы, квизы и многое другое.

Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация или покупка билета. Расписание доступно на официальном сайте ВДНХ.

С 1 июня в столице начнется проект «Лето в Москве», предлагающий культурно-развлекательную программу для жителей и туристов. В рамках проекта предприниматели смогут торговать продукцией, проводить мероприятия или интегрировать бренды на 250 городских площадках, включая павильоны «Сделано в Москве» и локации «Московских сезонов». Возможности нового сезона обсудили с бизнесом в столичном правительстве.