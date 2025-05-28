Детский сад на 200 мест появится в районе Преображенское

В районе Преображенское Восточного административного округа началось строительство детского сада на 200 мест. Здание возводит инвестор. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Трехэтажное здание детского сада площадью 3,6 тысячи квадратных метров появится на 1-й улице Бухвостова. В учреждении для 200 воспитанников предусмотрены восемь групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. По завершении строительных работ здание детского сада передадут городу», — рассказал Владимир Ефимов.

Новый детский сад будет располагаться на территории жилого комплекса «Преображенская площадь» в формирующемся жилом квартале по адресу: 1-я улица Бухвостова, земельный участок № 2. Он дополнит существующую образовательную инфраструктуру района.

«На первом этаже расположатся групповые ячейки для младших воспитанников, а также вестибюль с многосветной зоной рекреации. В здании установят лифт. На прилегающей территории оборудуют прогулочные зоны с теневыми беседками и малыми архитектурными формами, физкультурные площадки размером 200 и 120 квадратных метров с резиновым покрытием», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

На участке вокруг детского сада застройщик проведет комплексное озеленение: высадит кустарники, деревья, разобьет газоны. Зеленые насаждения станут живой изгородью между прогулочными зонами и украсят территорию образовательного учреждения.

Разрешение на строительство социального объекта оформил столичный Комитет государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор). Как отметил его председатель Антон Слободчиков, детский сад на 200 мест возведут на земельном участке площадью свыше 7,7 гектара. Строительный цикл здания пройдет под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора на всех этапах. В выездных проверках примут участие сотрудники подведомственного Центра экспертиз. Они будут осуществлять инструментальный контроль качества возводимых конструкций и применяемых стройматериалов.

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