В Музее Победы пройдет открытие летнего сезона в клубе «Лето Побед»

2 июня на Главной сцене филиала Музея Победы – Музее «Г.О.Р.А.» состоится торжественная церемония открытия летнего сезона Детского городского клуба «Лето Побед». Проект реализуется совместно с Департаментом образования и науки города Москвы. Участниками красочного действия станут около 500 детей. Во время торжественного открытия состоится гала-концерт, в котором примут участие победители проекта «Главные детские песни».

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Почетными гостями мероприятия будут генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, руководитель ДОСААФ г. Москвы Игорь Мельниченко, заместитель директора МЦВП Татьяна Дрегер, а также певица и актриса Виктория Дайнеко.

— С наступлением летних школьных каникул перед родителями, традиционно встает вопрос организации досуга детей. Именно для них Музей Победы проводит яркие смены в детском городском клубе «Лето Побед», который создан для того, чтобы ребята могли максимально увлекательно и с пользой провести свои каникулы. В программу каждого дня входят патриотические квесты, развивающие игры, спортивные занятия, эксклюзивные мастер-классы и детские фестивали. Секретами своих профессий с детьми делятся известные актеры, блогеры, журналисты спортсмены, фотографы, продюсеры и другие профессионалы своего дела, – отметили в Музее Победы.

Всего за лето пройдет 13 смен и в каждой для ребят будут доступны разнообразные направления. Юные участники смогут сами выбрать направление в соответствии со своими интересами — «творческое», «медиа», «техническое», «историческое», «гражданско-патриотическое», «мурзилки» и др. Городской клуб «Лето Побед» будет работать в Музее Победы со 2 июня по 29 августа. Его участниками могут стать ребята в возрасте от 8 до 13 лет.

В программе – активный отдых и физкультурно-оздоровительные занятия на территории музея, квесты на открытых площадках, мастер-классы и развивающие игры.