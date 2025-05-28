Выяснилось содержимое таблеток, которые посетитель бросил хищникам в зоопарке
Стали известны результаты экспертизы таблеток, подброшенных в вольеры к зверям в Московском зоопарке. Всего было изъято более 10 пилюль.
Как удалось выяснить «МК», в таблетках содержалась валерьянка. К счастью, ни рыси, ни леопард не пострадали.
Подозреваемого, 43-летнего мужчину, удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Его задержали в квартире на западе Москвы. Мужчина состоит на учете в ПНД и имеет психический диагноз.