Выяснилось содержимое таблеток, которые посетитель бросил хищникам в зоопарке

Стали известны результаты экспертизы таблеток, подброшенных в вольеры к зверям в Московском зоопарке. Всего было изъято более 10 пилюль.

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Как удалось выяснить «МК», в таблетках содержалась валерьянка. К счастью, ни рыси, ни леопард не пострадали.

Подозреваемого, 43-летнего мужчину, удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Его задержали в квартире на западе Москвы. Мужчина состоит на учете в ПНД и имеет психический диагноз.