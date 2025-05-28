Более сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атаки БПЛА

Сотни рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропортах Москвы на фоне атаки БПЛА на столицу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Во Внуково, по состоянию на 03:30 по московскому времени, задержано 62 рейса на вылет, передает РБК со ссылкой на табло. Помимо этого, 16 рейсов на прилет были задержаны, часть из них была направлена в аэропорт Шереметьево. Позже и во Внуково, и в Шереметьево были введены ограничения на выполнение авиарейсов. Кроме того, некоторые воздушные суда были перенаправлены в петербургский аэропорт Пулково.

В Домодедово, несмотря на то что отдельные рейсы также были перенаправлены в Шереметьево, существенных задержек на прилет не наблюдается. Однако 27 рейсов на вылет выполняются с опозданием.

Собянин: На подлете к Москве было уничтожено еще пять вражеских БПЛА

В аэропорту Жуковский задерживаются два рейса на вылет, а еще три воздушных судна не прибыли в назначенное время. В Шереметьево в настоящее время шесть рейсов задерживаются на вылет, два — на прилет. Дополнительно один рейс из Стамбула был перенаправлен в Казань.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на 27 мая средства противовоздушной обороны успешно предотвратили нападение 18 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на столицу. По его словам, профильные службы незамедлительно приступили к ликвидации последствий падения обломков на территории города. Разрушения и пострадавшие, как отметил глава города, отсутствуют. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные сообщения.