Более сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атаки дронов

В московских аэропортах наблюдаются задержки сотен рейсов на прилет и вылет на фоне атаки дронов на город. Об этом говорят данные онлайн-табло авиагаваней.

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По информации на 03:30 по Москве, во Внуково задержаны 62 рейса на вылет и 16 рейсов на прилет, часть из которых была перенаправлена в Шереметьево. Причем Шереметьево, как и Внуково, позже ограничил полеты. Некоторые самолеты были направлены в петербургский аэропорт Пулково.

В Домодедово, откуда прибывающие рейсы также перенаправляются в Шереметьево, задержек на прилет практически нет, но на вылет задержаны 27 рейсов. В Жуковском два рейса задержаны на вылет, еще три не прибыли вовремя.

В Шереметьево шесть рейсов задерживаются на вылет и два — на прилет. Один самолет из Стамбула был перенаправлен в Казань.

Все четыре московских аэропорта приостановили полеты в связи с атакой дронов. Сначала это сделало Домодедово, затем Внуково и Жуковский, а позже — Шереметьево. Ограничительные меры также введены в аэропортах Калуги, Иваново, Ярославля, Костромы и Владимира.

Всего в ночь на 28 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 296 украинских беспилотников. В частности, силами ПВО была отражена атака двух беспилотников, которые летели на Москву.

До этого силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу.