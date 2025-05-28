ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро

Загруженность дорог в Москве к вечеру среды, 28 мая, оценивается в семь баллов, средняя скорость потока — 28 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на данные центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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По словам представителей ведомства, наиболее интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Садового кольца около Садовой-Кудринской улицы, Краснопресненской набережной в направлении Смоленской набережной, Смоленской улице в сторону Садового кольца, а также на Тверской улице по направлению в центр.

— На движение влияют локальные ограничения, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, вечером того же дня в районе дома 5 по Трехгорному переулку в центре Москвы ограничили движение из-за провала грунта. Утром аария с участием четырех автомобилей произошла возле дома на Дмитровском шоссе, 137. В результате ДТП движение оказалось затруднено.

Ранее возле Московской кольцевой автодороги на платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург произошло массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и трех легковых автомобилей.