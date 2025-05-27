Через несколько дней Москву накроет тополиная метель

Аллергикам скоро придется тяжко, ведь в начале июня столичный регион заметет тополиным пухом.

Аллергикам скоро придется тяжко, ведь в начале июня столичный регион заметет тополиным пухом. Об этом сообщил РИАМО директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Владимир Чуб.

«Я думаю, что на следующей неделе пух уже полетит. Сейчас ива начала пушиться, тополь, и на подходе злаки, они уже колосятся. Так что, скорее всего, это выпадет на начало следующей недели», — рассказал эксперт изданию.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в период тополиных «атак» призвал аллергиков носить медицинские маски. Врач напомнил, что тополиный пух, попадая в дыхательные пути, может вызывать их механическое раздражение, воспаление, ларингоспазм и даже бронхоспазм. Более того, вместе с пухом в организм могут попадать различные вредные вещества из окружающей среды. Дома аллерголог посоветовал установить на окна москитные сетки или завесить их спандексом — материалом, который часто используют дачники.

А правильные способы удаления следов от тополиных почек с автомобиля назвал автоэксперт Денис Мигаль.