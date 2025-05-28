Фестиваль-форум Кадетского движения Москвы прошел в Музее Победы

Почти 10 тысяч человек приняли участие в фестивале-форуме Кадетского движения Москвы. Он прошел на Поклонной горе в Музее Победы. Среди участников мероприятия были школьники и их родители, педагоги, а также партнеры проекта «Кадетский класс в московской школе».

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Форум был разделен на зоны, в которых действовали 70 площадок. Так, гости форума смогли пройти мастер-классы и выставки по тактической медицине и управлению БПЛА, посоревноваться в спортивных играх, пообщаться с титулованными спортсменами и даже взять у них автографы. Работали площадки, посвященные профориентации. В них были задействованы партнеры проекта из числа вузов.

Мастер классы также проводили студенты и педагоги, гости форума смогли посмотреть выступления кадетов, а также погрузиться в казачью культуру, посетив выставку. Для родителей и педагогов была подготовлена специальная программа со спикер-сессиями. На ней обсуждались вопросы коммуникации между детьми и родителями, поднималась тема воспитания.

Фестиваль-форум завершился концертом. На площадке возле Музея Победы выступили отечественные исполнители, а также победители проекта «Главные детские песни».