Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы о сильной жаре, которая придет в столицу 28 мая и продлится до 29 мая. Об этом сообщает РБК.

Согласно сообщению Гидрометцентра, днем температура воздуха со среды до четверга может достигать +30C° и выше. Кроме того, в МЧС также предупредили о сильном ветре с порывами до 15 м/с.

«В дневные часы 28 и 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов по Цельсию и выше», — сообщили в Гидрометцентре.

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В связи с такими погодными условиями, жителям столицы рекомендуется избегать долгого нахождения на Солнце, а также пить больше воды. При выборе одежды лучше отдать предпочтение светлым тонам, а еще носить с собой головной убор.

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