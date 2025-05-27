К 200-летию Черкесска проведут более 45 масштабных мероприятий

Столица Карачаево-Черкесии отметит в сентябре свое 200-летие. К юбилею Черкесска в течение двух дней проведут более 45 масштабных мероприятий, сообщил ТАСС министр культуры региона Зураб Агирбов на полях Кавказского инвестиционного форума.

"Для нас это уникальная дата, которая раскрывает историю нашего региона, нашей столицы, ее развитие. Более 45 мероприятий в течение двух дней состоятся в нашей столице. Будут и новые форматы, и то, что мы развивали на протяжении нескольких лет, фестивали музыкальные. Большое мероприятие на стадионе станет финалом этого действа. Столица Карачаево-Черкесии станет центром притяжения", - сказал Агирбов.

По его словам, мероприятия состоятся 6 и 7 сентября.

"В рамках празднования, впервые состоится международный кинофестиваль "Перекресток цивилизаций", - добавил Агирбов.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье.

Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.