В Москве проведут капремонт в пяти домах авторства архитектора Вулыха

В Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта жилого фонда обновят пять зданий, спроектированных архитектором Ефимом Вулыхом.

В этом году приведут в порядок несколько зданий на Фрунзенской набережной, пишет сайт mos.ru со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

В частности, капитальный ремонт пройдёт в доме 38/1 1958 года постройки и в доме 42, построенном в 1957 году, который впоследствии жители прозвали домом-крабом из-за сложной планировки.

В 2024 году специалисты обновили дом 14, корп. 1 по Солнечногорской улице. 14-этажное многоквартирное жилое здание было построено в 1975 году по проекту типовой серии «Башня Вулыха».

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице утвердили планы капитального ремонта многоквартирных домов на текущий год.