Собянин встретился с участниками программы "Сделано в Москве"

Сергей Собянин посетил флагманскую площадку "Зеленого маркета" на Болотной площади и встретился с представителями малого и среднего бизнеса, которые являются участниками программы "Сделано в Москве". Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

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"В Москве в целом очень большая конкуренция. В Москве зарегистрировано около миллиона малых и средних предприятий. Миллионы работающих. Это триллионы оборотов. И это такая мощная конкурентная среда, из которой вырастают лучшие, которые не только торгуют в Москве, не только в России, но и во всем мире", – отметил он.

Мэр столицы заметил, что предприниматели смогли пережить все трудности, продолжили развиваться и показывать высокий уровень работы.