Фестиваль «Сады и цветы» преобразит улицы, бульвары и набережные Москвы

В Москве открылся масштабный фестиваль ландшафтного дизайна «Сады и цветы». Уже второй год подряд столичные улицы, бульвары и площади утопают в разнообразных цветах.

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— А всего на летний сезон выставочные сады украсят более 70 площадок: фестиваль преобразит улицы, бульвары и набережные столицы. В городе уже появились и будут открываться вплоть до конца июня аллеи и зеленые ансамбли, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь, где создадут парк с тропическими растениями, водопадом и прудом, где плавают карпы. В Камергерском переулке высадят трехметровые лимонные деревья, а тоннель на Никитском бульваре и опоры на Ленинградском проспекте украсят цветочным декором, передает «Комсомольская правда».

Также культурные площадки столицы подготовили масштабную программу в честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Первые мероприятия стартуют уже в мае. При этом одним из ключевых мероприятий станет детский фестиваль искусств «Небо», который пройдет 31 мая и 1 июня в парке «Музеон».