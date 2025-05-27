Для участников «Московского долголетия» разработали курс по блогингу

Для москвичей старшего поколения запустили новый образовательный курс «Школа блогинга для 55+». Его разработали проект «Московское долголетие» и социальная сеть «Одноклассники».

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В рамках курса опытные эксперты расскажут, как создать интересный блог, привлечь аудиторию и заинтересовать подписчиков, пишет сайт mos.ru.

«Это позволит москвичам старшего поколения при желании получать дополнительный доход и расширять команду единомышленников», — прокомментировал замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Четырёхнедельный курс начнётся 2 июня.

Ранее в Москве заработал сайт с вакансиями для горожан старше 55 лет. Его запустили проект «Московское долголетие» и портал «Работа.ру».