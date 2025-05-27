В Москве провели очередной отборочный этап для Большой арктической экспедиции

В Москве сообщили о завершении предпоследнего отборочного этапа участников Большой арктической экспедиции, которая пройдёт этим летом. Её участниками станут 14 школьников и студентов колледжей.

Экспедиция продлится около двух недель, пишет сайт mos.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования и науки.

Участники, прошедшие отбор, отправятся в самую северную точку Евразии — на мыс Челюскин.

«Ребята разделятся на два отряда: волонтёры-строители займутся благоустройством территории мемориального комплекса лётчиков и зимовщиков, а исследователи изучат мхи, лишайники и флору моря Лаптевых», — уточнили в департаменте.

Для волонтёров-строителей провели отборочные мероприятия в парке «Сокольники», а для исследователей — в Московском образовательном комплексе «Запад».

Следующим, финальным этапом отбора станут учебно-тренировочные сборы в Карелии.

В мае в Москве провели Арктический диктант, который стал первым этапом отбора в Большую арктическую экспедицию. В нём приняли участие более 5 тыс. учащихся.