Синоптик: субтропические ночи не задержатся в Москве надолго

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что субтропические ночи не задержатся в столичном регионе надолго.

«В этот период столбики термометров в дневные и ночные часы не сильно контрастируют между собой. Ночью температура воздуха может колебаться около +20 °С, при этом отсутствуют осадки и влажность. Такие значения температур не свойственны нашей широте, и они нечасто наблюдаются даже в середине июля», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, для Москвы в условиях антициклона более привычны ночные температуры в районе +10 °С, даже при жаре до +30 °С днём.

Как отметила Позднякова, период субтропических ночей должен закончиться 2—3 июня.

В свою очередь, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал нынешнюю погоду в столичном регионе нетипичной для этого времени года.

«Такие температуры превышают климатическую норму последней декады мая примерно на шесть-семь градусов, это очень много. Так что это, конечно, аномалия», — сказал он.

Леус добавил, что прослеживается тенденция, что май в Москве становится очень контрастным — начинается холодной погодой и заканчивается летней жарой.

Ранее руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, врач-терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, врач превентивной и интегративной медицины кандидат медицинских наук Елена Зятенкова рекомендовала соблюдать питьевой режим в жару.