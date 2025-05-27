На Красной площади представят экспозицию в честь 80-летия Парада Победы

Иммерсивный музей под открытом небом, который будет посвящен Великой Отечественной войне, начнет свою работу на Красной площади 21 июня и будет доступен до 24 июня, вход будет бесплатным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Иммерсивный музей под открытым небом будет работать на Красной площади с 21 по 24 июня. Экспозиция займет больше 16 тыс. кв. м. Ее посвятят 80-й годовщине Парада Победы 1945 года. Жителям и гостям столицы покажут, как Москва встречала победителей и отмечала Победу. Впервые воссоздадут исторический «Фонтан Победителей», который «перенесет» присутствующих в далекий июнь 45-го. Внешний вид сооружения будет таким же, как и 80 лет назад», – говорится в сообщении.

Музей расскажет о событиях Великой Отечественной войны и будет разделен на несколько тематических зон: «Москва встречает Победу», поезд Победы «Мы из Берлина», парк победителей, театральная сцена. Также покажут гражданскую и военную технику тех времен. В навигации москвичам и гостям столицы помогут больше 300 волонтеров.

Мэр подчеркнул, что музей будет работать все четыре дня, вход – бесплатный.