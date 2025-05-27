Участники "Активного гражданина" выбрали романтичные места Москвы

В "Активном гражданине" закончилось голосование за самые романтичные места столицы, которые были предложены турсервисом Russpass. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГКУ "Новые технологии управления".

© m24.ru

В голосование приняли участие более 230 тысяч москвичей.

По данным пресс-службы, всего было представлено семь вариантов. Тройку лидеров заняли:

мост Богдана Хмельницкого – 21%;

аллея влюбленных и сказочный Гротесковый мост в Нескучном саду – по 20%;

ротонда в парке "Дубки" – 17%.

Турсервис Russpass предлагает жителям Москвы еще много разных вариантов, куда можно отправиться вдвоем. Кроме того, в проекте "Активный гражданин" можно проголосовать за самые фотогеничные локации столицы. Голосования подготовили "Активный гражданин", столичные комитет по туризму и департамент культуры.

Ранее сообщалось о старте еще одного голосования. Москвичи теперь могут выбрать станции, которые заслуживают особых номинаций. Например, можно выбрать станцию за атмосферу старой Москвы, винтажное оформление или необычный дизайн. Полный список номинаций и условия участия доступны на сайте проекта.