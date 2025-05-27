На Северном речном вокзале в Москве начался свадебный сезон

Первые церемонии бракосочетания в этом сезоне прошли на одной из самых популярных площадок проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" - Северном речном вокзале, сообщила пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

"Эта площадка - одна из самых востребованных, поэтому на 2025 год мы увеличили количество дат в мае и июне. Именно в эти месяцы Северный речной вокзал украшает летний закат, фотографии на фоне которого особенно эффектны. Практически все слоты на регистрацию брака на Северном речном вокзале уже заняты. Последние церемонии пройдут здесь в красивую дату - 5 сентября", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

Северный речной вокзал является одной из площадок проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" с 2021 года, за это время здесь поженились 364 пары. За прошлый сезон на площадке была создана 131 семья. Церемонии бракосочетания здесь проводятся только в теплое время года вечером, когда вокзал уже закрыт для посетителей. Молодожены и их гости могут провести фотосессию на фоне летнего заката на крыше исторического здания после официальной части.

"5-й год подряд Северный речной вокзал присоединяется к проекту мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья". Эта площадка для выездной регистрации брака с каждым годом привлекает все больше пар. Здесь есть все необходимое для проведения незабываемой свадебной церемонии", - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Подать заявление на регистрацию брака на Северном речном вокзале можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во Дворце бракосочетания № 1. Государственная пошлина составляет 350 рублей.