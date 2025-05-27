В Парке Горького откроется выставка, посвященная сюрреализму и психоанализу

Выставка "Сны моей весны", где можно будет увидеть работы Пабло Пикассо, Пауля Клее, Сальвадора Дали и других знаменитых художников, откроется в Галерее арки Главного входа Парка Горького в Москве 11 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Выставка "Сны моей весны" родилась из идеи показать связь искусства ХХ века и теории психоанализа, заложенной Зигмундом Фрейдом, и затем спровоцировать диалог сквозь столетие - диалог современного искусства с художниками-сюрреалистами. Дело в том, что ровно 100 лет назад, в 1925 году, в Париже состоялась первая выставка сюрреалистов, на тот момент передового направления живописи. Сюрреальность - совмещение сна и реальности - отличительное свойство представленных произведений. Посетители познакомятся с работами мировых художников, внесших значительный вклад в развитие сюрреализма: Пабло Пикассо, Хоана Миро, Пауля Клее, Андре Массона, Сальвадора Дали и Франсиско Гойи", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что будут представлены оригинальные работы из коллекции Altmans Gallery, а также из частных собраний. Кроме того, посетители увидят работы современного автора Глеба Солнцева, посвященные сновидениям. Проект приурочен к 10-летию Музея Парка Горького и 10-летию Altmans Gallery. В рамках выставки состоится презентация книги "Слава, деньги и невроз", которая посвящена исследованию связи психологических проблем выдающихся людей с их гениальностью. Герои книги - Пабло Пикассо, Владимир Высоцкий, Энди Уорхол, Коко Шанель и другие.

Музей Парка Горького площадью 150 кв. м открылся в Парке Горького в 2015 году. Экспозиция музея рассказывает об истории создания парка и его золотых годах в 1930-х. Altmans Gallery - международная галерея, основанная Егором Альтманом в 2015 году, специализируется на произведениях тиражной графики, созданных всемирно известными художниками.