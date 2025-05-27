Улицы Москвы могут получить имена героев СВО

Всероссийское общественное движение «Зов народа» предложило давать новым улицам в Москве, которые только проектируются, имена героев, проявивших себя в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на председателя организации Сергея Зайцева.

Подчеркивается, что реализация инициативы станет значимым жестом, который подчеркнет признание заслуг тех, кто защищает Родину. Это также будет способствовать формированию у молодежи патриотических ценностей, укреплению связи между поколениями и развитию чувства гордости за свою страну, отмечают в общественном движении.

В Москве жители смогут сами решить, чьи имена будут носить новые улицы и проспекты. По словам Зайцева, при составлении окончательного списка необходимо будет учитывать подвиги, достижения и жизненный путь каждого человека.

Предлагается создать рабочую группу при Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, которая будет заниматься рассмотрением предложений о присвоении имен героев СВО проектируемым объектам городской инфраструктуры. В «Зове народа» уверены, что эта инициатива найдет отклик у москвичей и станет достойным способом почтить память тех, кто отдал свои жизни ради мирного будущего РФ.

В своем обращении активисты также предоставили список адресов, которые могут быть учтены при реализации инициативы. В этот список вошли проектируемые проезды в Филевском парке, Нагатинском затоне и других локациях.