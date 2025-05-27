Улицы Москвы могут получить имена героев СВО

Елена Прошина

Всероссийское общественное движение «Зов народа» предложило давать новым улицам в Москве, которые только проектируются, имена героев, проявивших себя в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на председателя организации Сергея Зайцева.

Улицы Москвы могут получить имена героев СВО
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Подчеркивается, что реализация инициативы станет значимым жестом, который подчеркнет признание заслуг тех, кто защищает Родину. Это также будет способствовать формированию у молодежи патриотических ценностей, укреплению связи между поколениями и развитию чувства гордости за свою страну, отмечают в общественном движении.

В Москве жители смогут сами решить, чьи имена будут носить новые улицы и проспекты. По словам Зайцева, при составлении окончательного списка необходимо будет учитывать подвиги, достижения и жизненный путь каждого человека.

Предлагается создать рабочую группу при Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, которая будет заниматься рассмотрением предложений о присвоении имен героев СВО проектируемым объектам городской инфраструктуры. В «Зове народа» уверены, что эта инициатива найдет отклик у москвичей и станет достойным способом почтить память тех, кто отдал свои жизни ради мирного будущего РФ.

В своем обращении активисты также предоставили список адресов, которые могут быть учтены при реализации инициативы. В этот список вошли проектируемые проезды в Филевском парке, Нагатинском затоне и других локациях.

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