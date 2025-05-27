Московские выпускники начали сдавать ЕГЭ по математике

Математика профильного уровня — самый популярный предмет по выбору среди столичных школьников.

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27 мая в столице начался единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового и профильного уровней. В аттестации примут участие более 77 тысяч москвичей.

«В этом году на ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировались около 33 тысяч человек, из которых более 31 тысячи — выпускники текущего года. Математику профильного уровня сдают почти 44 тысячи москвичей, включая 38 тысяч выпускников этого года. Этот предмет стал самым популярным по выбору среди столичных школьников», — сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Для проведения экзамена в городе организовали 457 пунктов. Результаты станут известны не позднее 10 июня. Узнать их можно будет в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.

ЕГЭ по математике базового уровня выбирают выпускники, которые поступают на непрофильные специальности. Испытание длится три часа и оценивается по пятибалльной шкале. Во время экзамена школьники могут пользоваться линейкой для построения чертежей и создания рисунков. Важно, чтобы она не содержала справочной информации.

Профильный уровень ЕГЭ предназначен для выпускников, планирующих поступать на технические или инженерные специальности, направления подготовки в области экономики, менеджмента и социологии. На выполнение заданий дается три часа 55 минут. Работа оценивается по 100-балльной шкале и состоит из двух частей: в первой нужно дать краткий ответ, во второй — подробное решение. Работу сканируют и обрабатывают с помощью специальной программы. Потом, чтобы избежать ошибок в распознавании, ответы сверяет группа верификаторов. Развернутые ответы проверяют эксперты предметной комиссии по математике.

Подготовка к экзаменам

Следующим испытанием станет ЕГЭ по русскому языку, который пройдет 30 мая. Ранее школьники уже сдали экзамены по литературе, истории и химии — задания выполняли более 21 тысячи одиннадцатиклассников. Всего на ЕГЭ зарегистрировались более 90 тысяч человек, в том числе свыше 71 тысячи выпускников текущего года.

Для качественной подготовки к экзаменам в школах Москвы с 2022 года проводят тренировочные работы в формате ЕГЭ. Их организует столичный Департамент образования и науки. Кроме того, Центр педагогического мастерства предлагает онлайн-курсы для выпускников. Они доступны в записи на платформе «Московская электронная школа» («МЭШ»), смотреть их можно в любое удобное время. Такие занятия проводят лучшие педагоги, которые подготовили победителей всероссийских и международных олимпиад.

Платформа «МЭШ» предлагает столичным школьникам большое количество возможностей для подготовки к ЕГЭ. Например, сервис «Экзамены» в электронном дневнике содержит материалы для самостоятельных занятий: видеоразборы заданий, тесты с автопроверкой и интерактивные приложения. Здесь также можно найти рекомендации по заполнению бланков, советы по управлению своим временем, эмоциями и психологической поддержке. Видеоразборы заданий ЕГЭ и материалы для подготовки к единой городской контрольной работе также доступны школьникам на стартовой странице библиотеки «МЭШ» в подборке «Подготовка к ЕГЭ-2025».

Столичные выпускники регулярно показывают высокие результаты на ЕГЭ. Так, в 2024 году Москва стала единственным регионом, где школьник набрал 400 баллов по четырем предметам. Еще 1860 человек получили максимальный балл по одному предмету, 178 — по двум, а 17 выпускников — по трем дисциплинам.

Узнать больше о проведении государственной итоговой аттестации в столице можно на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы, а также по телефону: +7 499 653⁠-94⁠-50.

Проведение подготовительных мероприятий для успешной сдачи школьниками итогового сочинения и государственных экзаменов не только помогает учащимся достигать высоких результатов на испытаниях, но и способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

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