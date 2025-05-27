«Активные граждане» выберут граффити — символ молодежи Москвы

В голосовании представлены три эскиза граффити, выполненные профессиональными художниками на основе идей столичной молодежи.

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В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование. Жителям столицы предстоит определить, какие граффити станут символом вдохновения, энергии и мечты молодежи.

На выбор участникам представлены три оригинальных эскиза. Они созданы профессиональными художниками на основе идей, презентованных в рамках специального проекта, проходившего с 12 по 18 мая на платформе «Молодежь Москвы». Участники в возрасте от 14 до 35 лет предлагали наброски, мотивирующие цитаты и цветовые решения, которые легли в основу трех ярких концепций.

Каждая работа выполнена в индивидуальном стиле и передает особый художественный взгляд. При этом все они объединены общей идеей: на граффити можно увидеть достопримечательности Москвы, динамичные образы молодежи и вдохновляющие слоганы, подчеркивающие значимость современного поколения для будущего столицы.

Эскиз, который наберет наибольшее количество голосов, превратится в мурал. Команда опытных художников вместе со всеми желающими перенесет его на одну из городских стен. Таким образом появится новая культурная достопримечательность.

Голосовать могут все жители столицы, имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. Участникам начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг от партнеров программы или направить на благотворительность.

«Молодежь Москвы» — платформа, созданная Комитетом общественных связей и молодежной политики, которая помогает жителям столицы от 14 до 35 лет развиваться, учиться и творить. Здесь юные москвичи могут предлагать идеи, участвовать в конкурсах, находить единомышленников и реализовывать свои проекты при поддержке города. Особое место среди проектов занимает открытый конкурс граффити «Стены», благодаря которому не только преображаются столичные объекты, но и формируется сообщество уличных художников, имеющих реальную возможность внести свой вклад в развитие городской среды.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

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