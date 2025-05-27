Историческая метеорологическая будка воссоздана на ВДНХ

Возле Кольцевой дороги ВДНХ, напротив павильона №16 «Гидрометеорология», воссоздана историческая метеорологическая будка. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

«Будка, стилизованная под общий архитектурный ансамбль ВСХВ СССР, находилась на этом месте с середины 1950-х годов. Она имела вполне себе утилитарное значение – гости выставки могли с ее помощью узнать погоду на ближайшее время. Для этого достаточно было нажать на кнопку, и автоматический информатор выдавал актуальный прогноз погоды на ближайшее время. Позже будка исчезла и сохранилась лишь на архивном фото. В наши дни благодаря архивным кадрам объект был воссоздан и установлен на свое прежнее место», – говорится в сообщении.

Как уточняется, теперь посетитиели ВДНХ снова могут с помощью будки узнать о погоде – температуру, давление и влажность воздуха. Все данные о погоде выведены на экран на будке.