На части бывшей промзоны «Серп и Молот» построят общественно-деловой центр

В Москве утвердили проект планировки участка площадью 1,7 га, расположенного на территории бывшей промзоны «Серп и Молот». Площадка будет реорганизована в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город утвердил проект планировки территории части одной из крупнейших бывших промзон столицы. На участке в Нижегородском районе возведут современный общественно-деловой центр с магазинами, кафе и гаражом общей площадью 61 тыс. кв. м», — сообщил Ефимов.

По его словам, новая инфраструктура будет востребована среди жителей ближайших домов. Кроме того, в результате реализации проекта будет создано более 1,4 тыс. рабочих мест.

Площадка находится рядом с пересечением Перовского проезда и Подъёмной улицы, вблизи Нижегородской транзитной эстакады Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, к зданию можно будет подъехать по новым удобным дорогам, также построенным в рамках проекта КРТ.

«Прилегающую к будущей застройке территорию площадью 0,16 га благоустроят, озеленят и интегрируют в общую зелёную зону вдоль Перовского проезда», — добавил Овчинский.

В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы. На разных стадиях реализации находится более 300 проектов. Работу ведут по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года Москва одобрила и утвердила реализацию четырёх проектов решений о комплексном развитии территорий, общая площадь которых составляет 13,7 га. Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ в течение пяти — восьми лет построят на месте депрессивных участков жилые дома с необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также деловые пространства.