Сергунина: библиотеки Москвы ежегодно посещают почти 10 миллионов человек

В настоящий момент в Москве работает 440 подведомственных городу библиотек. С начала 2025 года читатели взяли там почти 3,2 миллиона изданий. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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В последние годы библиотечная сеть Москвы сильно преобразилась. Библиотеки стали популярными городскими центрами для саморазвития и творчества.

— Современные московские библиотеки — это комфортные мультиформатные пространства, которые ежегодно привлекают около 10 миллионов человек. Посетители берут книги и периодику, занимаются в кружках и секциях, работают в коворкингах, участвуют в мастер-классах и встречах с писателями, — отметила Наталья Сергунина.

В течение 2024 года в Москве произвели ремонт 13 площадок. В обновленных библиотеках приводят в порядок помещения, закупают современное оборудование, обеспечивают доступ к беспроводному интернету, пополняют книжные фонды.

В столичных библиотеках каждый год проходят свыше 30 тысяч всевозможных мероприятий для жителей и гостей города. Всех желающих приглашают на культурные акции, фестивали, концерты, спектакли. Гости любых возрастов могут принять участие во всевозможных кружках. Кроме того, читальни становятся частью масштабных проектов. Среди них — акция «Библионочь» и книжный фестиваль «Красная площадь».

Программа модернизации библиотек стартовала в 2018 году и началась с подключения к единой информационной системе. Затем был внедрен единый читательский билет (ЕЧБ) для всех площадок. С того времени москвичи оформили около 1,3 миллиона ЕЧБ, причем 62 тысячи из них — с начала 2025 года.

Кроме того, в городе запустили сервис «Библиотеки Москвы», в котором можно искать и бронировать нужные издания. В настоящий момент там представлено 15 миллионов экземпляров, 800 тысяч книг уже было заказано. Здесь же пользователи продлевают срок хранения литературы, знакомятся с тематическими подборками и получают персональные рекомендации от искусственного интеллекта.

В библиотеках удачно совмещают современные технологии и идентичность и индивидуальность каждой из читален.

Так, Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара является одной из старейших среди столичных читален для юного поколения, ее фонд насчитывает порядка 200 тысяч книг. Она проводит Московскую программу летнего чтения для детей и подростков, конкурс отзывов и рецензий «Вдумчивый читатель», выпускает каталоги с рекомендованной литературой.

Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова — самая крупная публичная городская библиотека в Москве. Ее фонд включает более миллиона изданий на разных языках. Здесь проводят читки пьес, тематические фестивали, выставки и экскурсии. В смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой есть коворкинг с бесплатным интернетом, станция самостоятельной выдачи книг, многофункциональный зал-трансформер, студия звукозаписи, кинозал и типография.

По словам Сергуниной, почти 1,7 миллиона пользователей посетили сервис «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru с момента его запуска в 2021 году.