Москвичей предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении

28 и 29 мая в Москве ожидается опасный уровень ультрафиолетового излучения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в эти дни индекс ультрафиолетового излучения будет составлять от 5 до 6 единиц. Это «оранжевый, высокий» уровень, который представляет опасность для здоровья. 30 мая он снизится до безопасных 3-4 единиц.

«Максимум солнечного ультрафиолета — 60% суточной дозы наблюдается с 10 до 16 часов», добавил Тишковец.

Синоптик отметил, что чрезмерное облучение ультрафиолетом опасно для глаз и кожи ожогами, а также повышением риска развития рака кожи. Особенно опасно воздействие подобного солнечного света для детей.