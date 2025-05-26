Собянин назвал бизнес одним из главных драйверов развития Москвы

Любуясь, как хорошеет в последние годы столица, ее гости нередко говорят: "Конечно, с такими-то деньгами многое можно себе позволить..." Бюджет у Москвы и правда немаленький - 5,1 триллиона рублей. Только деньги заработаны самими москвичами. Почти треть из них поступила от малого и среднего бизнеса, где занято 40 процентов работников, или 3,4 миллиона горожан.

"Бизнес - один из главных драйверов развития нашего города. Малое и среднее предпринимательство обеспечивает значительную часть роста экономики, пополняет городской бюджет и дает работу миллионам москвичей. Благодаря малому и среднему бизнесу московский рынок поражает разнообразием товаров и услуг на любой вкус и кошелек" - так оценил его роль в жизни столицы мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя предпринимателей с праздником.

В городе, отметил мэр, сейчас зарегистрировано 927 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это 85 процентов от всех предприятий в Москве и 14 процентов - от общего количества в России. За минувший год они уплатили бюджет 1,2 триллиона рублей налогов, что в сумме больше, чем дают вместе взятые финансово-кредитный сектор и строительная отрасль. И вклад их в городской бюджет продолжает расти. В частности, за четыре месяца текущего года поступления в бюджет увеличились на 8,8 процента и достигли 519 миллиардов рублей.

85 процентов всех предприятий Москвы относятся к малому и среднему бизнесу

Собянин отметил, что каждый 11-й бизнес в столице пользуется мерами государственной поддержки, а каждое 12-е предприятие создано при помощи города. Среди наиболее популярных мер поддержки - гранты и субсидии, программы льготного кредитования и факторинга, а также гарантии и поручительства.

Ими воспользовалась, в частности, компания "Агроноут", которая специализируется на анализе спутниковых снимков. В этом году компания получила льготный кредит под залог прав на интеллектуальную собственность для масштабирования бизнеса. Супруги Пекаревы открыли свой развлекательный комплекс - скалодром. Им помогла городская программа "Прокачай свой бизнес вместе с наставником". А предприниматель Марк Петров запускал свой проект с "Академией инноваторов". Взявшись помочь педагогам быстрее проверять знания учеников, а студентам - качественнее готовиться к экзаменам, Марк уже вышел на первые продажи. А проект "Сделано в Москве" помог найти своих покупателей уже более чем 7 тысячам производителей. Причем многие из них с помощью Московского экспортного центра уже вышли не только на регионы страны, но и на зарубежные рынки.