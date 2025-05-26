Собянин подписал закон о штрафе для водителей такси за отсутствие аттестации

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 мая, подписал закон о штрафе в размере пяти тысяч рублей для водителей такси, которые не прошли аттестацию. Документ был размещен на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.

Этими административные нарушениями будет заниматься Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

— Управление легковым такси водителем, не прошедшим в установленном нормативным правовым актом города Москвы порядке аттестацию на знание расположения на территории города Москвы объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия... а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей, — говорится в документе, опубликованном на сайте мэра Москвы.

21 мая Совет Федерации России поддержал законопроект, регулирующий требования к локализации производства машин для такси. Проект был принят Госдумой РФ в третьем, окончательном чтении 13 мая. Новые правила подразумевают, что с 1 октября разрешение на работу в отрасли будут получать только те машины, которые признаны локально произведенными.