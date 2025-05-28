Собянин: Ряд городских объектов получит дополнительные энергомощности

В Москве появляются новые станции метро, речные причалы, зарядные станции для электробусов и другие объекты транспортной инфраструктуры. О том, как столичные энергетики помогают в реализации приоритетных городских проектов, рассказал в среду, 28 мая, мэр столицы Сергей Собянин.

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Как написал мэр Москвы в своем Telegram-канале, только лишь в 2024 году к энергосетям в городе подключили более 900 объектов транспортной инфраструктуры. Среди объектов, которые планируют подключить в 2025 году, Сергей Собянин перечислил жилые дома и стройплощадки по программе реновации, строящийся Дворец спорта "Спартак" на Волоколамском шоссе, социальный объект на территории инновационного центра "Сколково".

Дополнительные мощности получат, в частности, олимпийский комплекс "Лужники", Киностудия Горького, ГКБ имени В.В. Вересаева и имени Ф.И. Иноземцева, завод полупроводников "Микрон" на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" в Зеленограде.

Москва — это высокотехнологичные производства, масштабные проекты в области здравоохранения и образования, цифровизация ключевых сфер. Сергей Собянин отмечал, что по росту промышленного производства столица переживает новый виток индустриализации, причем 2024 год стал рекордным.

Рассказал мэр Москвы и об уникальных изобретениях сотрудников городского хозяйства российской столицы. Например, столичные энергетики внедрили протекторную антикоррозионную защиту. Все инновации и изобретения сотрудников Комплекса городского хозяйства помогают лучше заботиться о Москве.