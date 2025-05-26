Москвичам пообещали Клубничную Луну

Жители московского региона и всей Центральной России смогут увидеть Клубничную Луну — спутник Земли окрасится в такой цвет 11 июня, сообщает MSK1 со ссылкой на Starwalk.space.

В этот день в 10:44 по московскому времени наступит полнолуние, которое ознаменует начало астрономического лета в Северном полушарии и астрономической зимы в Южном. В следующий раз Клубничная Луна взойдет 29 июня 2026 года.

Отмечается, что полнолуние получило такое название благодаря традициям коренных американцев — в июне они занимались сбором клубники. Небесное тело будет золотисто-оранжевого, белого или красноватого цвета.

Добавляется, что в Северном полушарии будущая полная Луна станет самой низкой подобной до 2043 года.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве во второй половине недели снова начнутся дожди. По ее словам, осадки будут кратковременными, а температура воздуха по-прежнему будет превышать климатическую норму — ожидается до 30 градусов тепла. На выходных мы ожидаем похолодание до +23 градусов.