В Москве отремонтировали деревянный настил на Новоспасском причале Краснохолмской набережной.

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Об этом сообщает АБН24.

«Специалисты комплекса городского хозяйства заменили 873 кв. м настила, который нуждался в обновлении из-за износа, вызванного механическими нагрузками и перепадами температур», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Работы проходили днём, доступ к причалу перекрывали частично.

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