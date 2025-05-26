Собянин: технополис «Москва» создаст более 90 тысяч рабочих мест

Технополис «Москва» создаст свыше 90 тыс. рабочих мест, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, столичные власти рассмотрели стратегию развития ОЭЗ до 2030 года. Из плана следует, что технополис привлечёт инвестиции на сумму более 1,2 трлн рублей и создаст дополнительные рабочие места.

На территории особой экономической зоны работают более 220 высокотехнологичных предприятий, из них 120 являются резидентами.

Ранее сообщалось, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» откроют пять инновационных производств.