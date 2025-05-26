Музей Победы проведет бесплатные экскурсии и мастер-классы для детей 1 июня

Праздничный гала-концерт «Во имя жизни», а также бесплатные экскурсии и мастер-классы подготовил Музей Победы 1 июня, в Международный день защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Праздничный гала-концерт «Во имя жизни» состоится с участием творческих коллективов образовательных организаций Москвы и Большого сводного хора московских школьников. В общей сложности концертная программа объединит более 1,5 тыс. юных артистов. Кроме того, для ребят проведут бесплатные экскурсии и мастер-классы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12.00 в колоннаде Музея Победы начнется гала-концерт детско-юношеских творческих коллективов, а затем музыкальная программа продолжится в Зале Полководцев. Для гостей музея на Поклонной горе прозвучат такие композиции, как «Священная война» Александра Александрова, «Казаки в Берлине» братьев Покрасс, «Майский вальс» Игоря Лученка, «Дружат дети всей Земли» Давида Львова-Компанейца, «Вместе весело шагать» Владимира Шаинского, «Родина моя» Давида Тухманова и другие. Выступления хоровых коллективов дополнят композиции хореографических и инструментальных ансамблей. Кроме того, в День защиты детей в Музее Победы пройдут экскурсии, где гидами выступят сами ребята.

«Для своих сверстников и их родителей они проведут экскурсии по иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Юные экскурсоводы расскажут о вкладе в Победу не только фронтовиков, но и тружеников тыла, в том числе и детей, а также о том, как жила столица в первый, самый сложный период Великой Отечественной войны», – рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, все экскурсии бесплатны, чтобы к ним присоединиться, необходима предварительная регистрация. С подробной программой можно ознакомиться на сайте музея.