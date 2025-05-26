Питьевую воду раздают в общественном транспорте Москвы из-за жары

В связи с жаркой погодой в общественном транспорте столицы пассажирам раздают питьевую воду, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В последние дни температура в столице достигала высоких показателей. Чтобы пассажирам было проще переносить жару, мы бесплатно раздаем питьевую воду, также рекомендуем избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени. Уделяем особое внимание безопасности и комфорту пассажиров в жаркие дни по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут с 15:00 раздавать бутылки с водой на станциях метро: «Измайловская», «Филевский Парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская» и «Пионерская», «Выхино».

Кроме того, с 13:00 воду предлагают на автовокзалах: Центральный, «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота». Еще бутылки с водой могут взять и пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах с 15:00.

Также с 14:00 до 17:00 сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Тушинская».

При этом сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) с 14:00 предлагают пассажирам воду на Ленинградском вокзале, а также на станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».

Уточняется, что бутилированную воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город».

В ведомстве добавили, что в столице следят за температурой воздуха и при необходимости будут обновлять список станций.

Ранее «Известия» сообщали, что жителей столичного региона в понедельник ожидает малая облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от плюс 28 до плюс 30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 16 градусов.