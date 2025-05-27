Тарифы ЖКХ в Москве проиндексируют на 15% с 1 июля

В Москве с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы на 15%. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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"Это означает, что совокупная плата за коммунальные услуги в Москве может увеличиться не более чем на 15% по сравнению с предыдущим периодом", – пояснил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что отдельные тарифы могут изменяться в пределах этого общего индекса.

Как отметил Якубовский, холодное водоснабжение в столице составит 65,77 рубля за кубометр, горячее –312,5 рубля за кубометр, а отопление – 3 738,37 рубля за гигакалорию. Тариф на электроэнергию при одноставочном учете также может вырасти на 16,4% – с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час.

Кроме того, по словам парламентария, в Санкт-Петербурге повышение составит до 14,6%. Отопление будет стоить 2 425,79 рубля за гигакалорию, а цена на водоснабжение составит 42,42 рубля за кубометр.

Между тем горожане, уезжающие на все лето на дачу, смогут сделать перерасчет отдельных коммунальных платежей. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, основанием для этого могут служить документы, подтверждающие отсутствие всех зарегистрированных лиц в жилом помещении.

Документы вместе с заявлением на перерасчет нужно подать в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию не позднее 30 дней с момента возвращения, отметил эксперт.