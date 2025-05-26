Синоптик рассказала о вероятности дождей в Москве

В столице в пятницу и субботу, 30 и 31 мая, пройдут кратковременные дожди. Таким прогнозом с NEWS.ru поделилась главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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В эти два дня антициклон уступит место южному циклону. Атмосферное давление в столице понизится. Ночная температура останется при этом высокой, а днем за счет большего количества облаков и вероятности осадков столбики термометров будут держаться в пределах плюс 23–28 градусов. Эта температура все равно выше климатической нормы, уточнила синоптик.

Начало следующей недели выдастся сухим и теплым, дневная температура воздуха достигнет плюс 28–30 градусов, будет на шесть градусов теплее климатической нормы. Со вторника, 3 июня, по четверг, 5 июня, осадков снова не ожидается, столица окажется в зоне повышенного атмосферного давления. Ночами будет плюс 14–16 градусов, днем — плюс 26–29 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова призвала жителей столицы в последние дни мая ходить в панамках и пользоваться средствами для загара. Среднесуточная температура в июне, как ожидается, будет на 1-1,5 градуса Цельсия выше климатической нормы (плюс 17,4 градуса).