Как москвичи встретили жару

Газета.Ru
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Во время фестиваля «Лапки» в парке «Ходынское поле» в Москве
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Во время фестиваля «Лапки» в парке «Ходынское поле» в Москве 
© Валерия Калугина/ТАСС
Жители города во время Международного дня медитации в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве
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Жители города во время Международного дня медитации в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве 
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»
Девушки загорают в парке «Ходынское поле» в Москве
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Девушки загорают в парке «Ходынское поле» в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Отдыхающие на ВДНХ в Москве
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Отдыхающие на ВДНХ в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

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Жители города во время Международного дня медитации в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве
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Жители города во время Международного дня медитации в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве 
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»
Собака пьет из фонтана в парке «Ходынское поле» в Москве
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Собака пьет из фонтана в парке «Ходынское поле» в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Отдыхающие на ВДНХ в Москве
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Отдыхающие на ВДНХ в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Во время фестиваля «Лапки» в парке «Ходынское поле» в Москве
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Во время фестиваля «Лапки» в парке «Ходынское поле» в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Дети у фонтанов в парке «Ходынское поле» в Москве
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Дети у фонтанов в парке «Ходынское поле» в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости

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Отдыхающие на ВДНХ в Москве
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Отдыхающие на ВДНХ в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Девушка гуляет в парке «Ходынское поле» в Москве
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Девушка гуляет в парке «Ходынское поле» в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Отдыхающие на ВДНХ в Москве
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Отдыхающие на ВДНХ в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Горожане на Андреевской набережной в Москве
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Горожане на Андреевской набережной в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Девушка загорает в парке «Ходынское поле» в Москве
14/20
Девушка загорает в парке «Ходынское поле» в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости

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Горожане на Андреевской набережной в Москве
15/20
Горожане на Андреевской набережной в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Во время фестиваля «Лапки» в парке «Ходынское поле» в Москве
16/20
Во время фестиваля «Лапки» в парке «Ходынское поле» в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Горожане отдыхают на Голицынском пруду в Парке Горького в Москве
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Горожане отдыхают на Голицынском пруду в Парке Горького в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Во время фестиваля «Лапки» в парке «Ходынское поле» в Москве
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Во время фестиваля «Лапки» в парке «Ходынское поле» в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Девушки загорают в Парке Горького в Москве
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Девушки загорают в Парке Горького в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости

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Горожане в Парке Горького в Москве
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Горожане в Парке Горького в Москве 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Неделю с 26 мая по 1 июня в Москве ожидают аномально погоду: с понедельника по пятницу температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 6–8 градусов, а в выходные дни, наоборот, температура опустится ниже положенного.

Ожидается, что в будние дни москвичей ждет до 30 градусов тепла. Гидрометцентр России сообщил, что вечером понедельника в столице будет действовать оранжевый уровень опасности. При этом уже сейчас действует желтый уровень опасности из-за ветра. Ближе к концу недели в столице, возможно, пройдут дожди с грозой.

Москвичи охлаждаются, как могут: загорают перед водоемами в городских парках, пьют прохладительные напитки и едят мороженое, умываются в фонтанах. Некоторые жители ходят с зонтиками от солнца.

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