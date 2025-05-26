Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра с порывами до 17 м/с

Синоптики прогнозируют в столице усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, которое сохранится до 21:00. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

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В Telegram-канале горожан просят соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями и не оставлять автомобили рядом с ними.

Ранее «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары объявили в столице с 16:00 до 20:00 26 мая.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что лето 2025 года в России может установить новые температурные рекорды. По его словам, жара превысит климатическую норму на 3–8 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь назвал подобные прогнозы «чушью» и отметил, что средняя температура воздуха в средней полосе России будет на 1–2 градуса выше климатической нормы.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 2025 год может стать одним из самых жарких на планете. Он добавил, что температура может быть очень высокой не везде.