Ограничения на взлет и посадку самолетов сняли в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Об этом в среду, 28 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— В аэропорту Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево в 07:15 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэрофлот» из-за ограничений в работе Шереметьево корректирует расписание

В этот же день аэропорт «Шереметьево» предупредил о возможных задержках рейсов в течение дня на фоне вводим ранее ограничительных сер. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания.

27 мая временные ограничения также ввели в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов.