В Москве можно сыграть свадьбу верхом на лошадях или в окружении цветущей сакуры

О том, какие локации для церемоний бракосочетания пользуются у жителей столицы популярностью, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Благодаря проекту "Новые адреса счастья" молодожены могут заключить брак в самых красивых локациях, - пишет глава столицы.

На выбор больше 30 мест - от старинных усадеб до небоскребов. В этом году открыли три новые площадки: в усадьбе Н.С. Третьякова, кинопарке "Москино" и пространстве "Яуза".

Среди необычных мест для бракосочетания - колесо обозрения "Солнце Москвы", Останкинская телебашня, станция метро "Маяковская" и Северный речной вокзал, где проходят ночные церемонии.

Кроме того, в Москве состоялись тематические свадьбы: верхом на конях, в окружении цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке и специальном шатре в Екатерининском парке с участием звездных гостей. За шесть лет работы проекта выездные церемонии регистрации брака состоялись более 63 тысяч раз.

Обновляются и традиционные дворцы бракосочетания. С начала года количество слотов для записи в них увеличилось на 20 процентов. В июне после ремонта откроется Таганский дворец бракосочетания - один из самых популярных в Москве.