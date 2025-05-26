Мотопатруль начал работу на улицах Москвы

Сейчас он состоит из шести сотрудников, для подразделения это второй сезон. Об этом агентству новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

«Мотопатруль — самая молодая служба ЦОДД. Он появился весной прошлого года. Под их контролем преимущественно центральная часть города», — рассказали в центре.

Там добавили, что штат патруля сформирован из сотрудников ЦОДД, которые прошли специальную подготовку и показали отличные навыки управления мотоциклом. Специалисты новой службы оснащены всем необходимым: сигнальными маяками, пусковым устройством для двигателей, насосом, огнетушителем и бланками европротокола.