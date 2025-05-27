Выставка в честь 90-летия метро Москвы откроется 6 июня
Выставка «Высоко под землёй», посвящённая 90-летию Московского метрополитена, откроется 6 июня.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Музея транспорта Москвы.
«Совместный проект Музея транспорта Москвы и Музея Москвы — выставка «Высоко под землёй» — расскажет горожанам о метро как о самом масштабном собрании предметов искусства и живом культурном пространстве», — заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Среди экспонатов — более 350 объектов из государственных и частных коллекций, в том числе из Третьяковской галереи, Музея архитектуры имени Щусева, Русского музея.
На выставке будут представлены такие авторы, как Вера Мухина, Андрей Кузнецов, Павел Корин.
Ранее сообщалось, что станции «Кропоткинская» и «Арбатская» украсили в честь юбилея Московского метро.