Выставка в честь 90-летия метро Москвы откроется 6 июня

Выставка «Высоко под землёй», посвящённая 90-летию Московского метрополитена, откроется 6 июня.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Музея транспорта Москвы.

«Совместный проект Музея транспорта Москвы и Музея Москвы — выставка «Высоко под землёй» — расскажет горожанам о метро как о самом масштабном собрании предметов искусства и живом культурном пространстве», — заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Среди экспонатов — более 350 объектов из государственных и частных коллекций, в том числе из Третьяковской галереи, Музея архитектуры имени Щусева, Русского музея.

На выставке будут представлены такие авторы, как Вера Мухина, Андрей Кузнецов, Павел Корин.

Ранее сообщалось, что станции «Кропоткинская» и «Арбатская» украсили в честь юбилея Московского метро.