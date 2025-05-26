Собянин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса и его влиянии на рост экономики.

В Москве зарегистрированы более 927 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Это свыше 85 процентов от общего числа компаний столицы. МСП обеспечивает работой 3,4 миллиона москвичей.

— При этом более трети работников сосредоточены в ключевых отраслях: ИT-сфере, финансовом секторе, строительстве и на производстве, — уточнил Сергей Собянин.

Малые и средние предприятия показывают рекордный рост, обеспечивая московский рынок разнообразными товарами, услугами и пополняя городской бюджет. По итогам прошлого года от них поступило 1,2 триллиона рублей налогов, что превысило суммарные платежи от финансово-кредитного сектора и строительной отрасли.

— К слову, в текущем году тенденции роста сохраняются. За четыре месяца 2025 года поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8 процента и достигли 519,2 миллиарда рублей, — добавил Собянин. — Особенно активно развиваются высокотехнологичный сектор, молодежное предпринимательство и экспорт.

Город поддерживает малый и средний бизнес, предоставляя компаниям финансовую и нефинансовую помощь. В прошлом году этой возможностью воспользовался каждый 11-й предприниматель.

— Москва стала первым регионом России, где были запущены программы льготного кредитования и льготного факторинга, — напомнил Сергей Собянин. — Кроме того, стабильно растет интерес к программе поручительств, которая позволяет привлекать финансирование даже при недостатке залога.

Одним из получателей финансовой помощи стала компания, предлагающая инструменты для анализа спутниковых снимков и выявления плодородных зон. Ее система True Fields уже внедрена в 27 регионах. В этом году компания получила льготный кредит под залог прав на интеллектуальную собственность.

— Столичный бизнес активно развивается не только в России, но и за рубежом, — продолжил мэр. — В этом вопросе ему помогает Московский экспортный центр, который в 2024 году способствовал заключению экспортных контрактов на общую сумму свыше 26 миллиардов рублей.

Московские компании вышли на рынки Беларуси, Казахстана, Турции, Китая, Египта. Они поставляют в эти страны оборудование, программное обеспечение, косметические товары, пищевую продукцию, предоставляют туристические услуги.

Большим спросом пользуются и нефинансовые меры поддержки: бесплатные консультации, образовательные и деловые мероприятия, электронные услуги и сервисы. Только на портале mos.ru доступно более 200 цифровых инструментов для бизнеса. В первом квартале этого года ими воспользовались более 700 тысяч раз. Предпринимателям также доступны портал поставщиков, инвестиционный портал, платформы «Открытый контроль» и i.moscow.

КСТАТИ

Как сообщил Сергей Собянин в соцсетях, в прошлом году экспорт столичной химической промышленности вырос на 29,4 процента. При поддержке города компании вышли на новые рынки и укрепили позиции в Бразилии, Индии, Беларуси, Китае и Турции. За рубеж поставляют инновационные полимеры, экопластик, медицинские реагенты и другие товары.