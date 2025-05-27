От петуний до бархатцев: какие однолетники появятся на городских клумбах

Устойчивые к погодным условиям цветы обеспечат яркое оформление города до первых холодов.

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Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, а также вдоль основных магистралей.

Самые большие и красивые городские клумбы традиционно можно найти на Манежной площади, у Большого театра, на Новом Арбате и Поклонной горе.

Для городских клумб подготовили большое разнообразие сортов однолетников — в основном это растения с длительным сроком цветения. Среди них — петуния, бегония, агератум, тагетес, пеларгония и другие. Они будут украшать цветники с июня до конца сентября.

Яркие оранжевые и желтые тагетесы, известные как бархатцы, легко приживаются в тени и не требуют сложного ухода, поэтому их часто используют в оформлении городских клумб. Цветут они с июня и до заморозков.

Каждое лето московские цветники украшают разнообразные сорта петунии, устойчивые к переменам погоды и долго сохраняющие цветение, а также бегонии и голубые или сиреневые шапочки агератума.

Рассаду для городских клумб выращивают в теплицах ГБУ «Озеленение». Количество и ассортимент растений подбирают на этапе проектирования, учитывая концепцию цветочного оформления. При этом учитываются не только внешний вид растений, но и их качество — все используемые сорта адаптированы к климату Москвы.

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