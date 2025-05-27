Музейно-театральный квартал "Бахрушинский" в Москве готовится к открытию

В столице проходят последние приготовления перед открытием Бахрушинского музейно-театрального квартала. Это самый современный в России проект, который объединил под своим крылом несколько музеев, посвященных театру, его истории и эволюции. О том, почему его стоит увидеть, рассказывает "РГ".

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Одной из главных локаций здесь стал Центр театральной истории, не имеющий аналогов в стране. Он разместился в новом современном здании, где пространство выстроено как иммерсивное путешествие во времени. Здесь создали открытое фондохранилище, где ценнейшие костюмы будут размещены в витринах с климатическим контролем.

Экспозиция, в которой использованы все современные мультимедийные приемы, позволяет погрузиться в театральное искусство не только благодаря редким экспонатам, но и работе со светом, звуком и инновационными музейными технологиями.

"Мы хотели создать такой музей, который будет актуален не только вчера, на момент идеи. Самая сложная задача - подумать наперед на 5, а то и на 20 лет. Ведь музей - это не про момент, а про вечность. 130 лет назад это место было создано легендарной семьей Бахрушиных, и все это время не было осмысления этого места в новом современном формате. Осознав это, мы решили создать город-театр", - рассказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Новым ярким акцентом квартала стал сад-лабиринт, где гостям предлагают угадать в мозаичных скульптурах знаменитые российские театры. 6 тысяч килограммов плитки превратили в миниатюрные МХТ, Большой театр и декорации к известным спектаклям.

Не менее значимым станет Музей детского и кукольного театров, чья экспозиция охватывает промежуток с начала XX века до наших дней. Здесь посетителей, особенно юных, ждет множество интерактивных зон. Дети здесь смогут настроить сценические декорации, запустить шумовые машины, активировать театральные инсталляции.

Пространство не просто допускает активное участие, но и поощряет его: трогать экспонаты, создавать шум и играть здесь разрешено, ведь главная цель музея - вовлечь детей в волшебный мир театра с самого раннего возраста.

Открытие Бахрушинского квартала станет важным шагом в переосмыслении музейного опыта. Здесь музей воспринимается не как хранилище артефактов, а как живое пространство, где прошлое соединяется с настоящим, а каждый посетитель становится участником большого театрального действа.