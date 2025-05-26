В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полёты

Ограничения на полёты были сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Об этом сообщила Росавиация.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — отметили в ведомстве.

Ранее временные ограничения также вводились в аэропорту Нижнего Новгорода.

Кроме того, стало известно, что силами ПВО Минобороны были уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву.