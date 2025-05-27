Скоростной режим на участке Волоколамского шоссе изменится с 1 июня

С 1 июня на участке Волоколамского шоссе от Тушинского до Волоколамского тоннеля изменится скоростной режим, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 1 июня изменится скоростной режим на участке Волоколамского шоссе: от Тушинского до Волоколамского тоннелей в обе стороны. С 2022 года здесь произошло 27 аварий с пострадавшими из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и резких перестроений», – говорится в материале.

Как уточняется, для повышения безопасности в этом месте скорость будет ограничена до 60 км/ч.