В Москве в фестивале "Голоса мира" примут участие почти 20 стран

Около 20 дружественных стран станут участницами Международного фест-форума "Голоса мира", который пройдет в Москве с 31 июля по 3 августа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Международного артистического творческого содружества (МАТС) Николай Агутин.

"Почти из 20 стран к нам едут приглашенные гости. Дети - таланты, а талант - это алмаз, и ему нужна огранка. Воспитывать талант необходимо взрослым. Поэтому мы создаем фестиваль "Голоса мира" и надеемся, что это будет полезным", - сказал он.

Как отметил Агутин, создание фест-форума было своевременно.

"Своевременно, потому что в мою бытность, в моем детстве были дворцы пионеров, где можно было на любой вкус найти себе занятие. И я с удовольствием бегал во дворец, занимался и танцами, и пел сначала в хоре, потом уже и сольно. Мы находили себе занятие. И в наше время, когда многие дети предоставлены сами себе, необходимо, конечно, занять их нужным, полезным делом", - добавил Агутин.

Как отметила директор МАТС Анастасия Настасьина, организаторы готовят насыщенную программу.

"У нас четыре дня и три лучших площадки Москвы. 31 июля и 1 августа фестиваль, его форумная часть пройдет в Екатерининском парке. 2 августа в "Острове мечты" будет парад талантов. Центральным событием этих двух дней станет конкурсная программа фестиваля, по итогам которой лучшие участники станут базой артистов для гала-концерта, который пройдет 3 августа в концертном зале "Москва" на "Острове мечты", - сказала она.

В конкурсной программе смогут принять участие дети и молодые люди от 6 до 23 лет. Подать заявку на фестиваль можно будет с 1 июня на официальном сайте "Голоса мира".